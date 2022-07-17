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Куарежма: «В «Порту» и «Бешикташе» на тебя оказывают давление не каждый матч, а каждый день»

17 Июля 2022 • 00:27 Комментировать
Порту
...
Тондела
1.14 7.80 22.00
30.07 22:45

Известный португальский футболист Рикарду Куарежма поделился воспоминаниями.

«Я выступал за множество больших клубов, но в «Порту» и «Бешикташе» всё по-особенному. Там на тебя не просто оказывают сильное давление в каждом матче – там это происходит каждый день. Всегда найдутся люди, которые скажут, что ты мог бы проявить больше старания и сыграть лучше. Это совершенно другой мир», – рассказал 38-летний португалец.

Рикарду Куарежма также выступал за «Спортинг», «Барселону», «Интер», «Челси» и ряд менее статусных клубов. В июле футболист стал свободным агентом, покинув «Виторию Гимараэш».

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Порту Рикарду Куарежма
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