Новичок «Ливерпуля» назван лучшим игроком чемпионата Португалии прошлого сезона

Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес, который недавно сменил «Бенфику» на «Ливерпуль», был назван лучшим игроком португальской лиги.

Как сообщает пресс-служба португальского чемпионата, 23-летний уругвайский футболист был назван MVP лиги по итогам прошлого сезона. Нуньес не только получил награду лучшему игроку сезона, но и стал лучшим бомбардиром чемпионата, а также попал в символическую сборную. В середине июня Дарвин официально перебрался в «Ливерпуль».

В прошлом сезоне Дарвин Нуньес провёл в португальской лиге в составе «Бенфики» 28 матчей, в которых отметился 26 забитыми мячами и четырьмя ассистами.