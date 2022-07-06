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Чемпионат Португалии

Новичок «Ливерпуля» назван лучшим игроком чемпионата Португалии прошлого сезона

06 Июля 2022 • 06:53 Комментировать

Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес, который недавно сменил «Бенфику» на «Ливерпуль», был назван лучшим игроком португальской лиги.

Как сообщает пресс-служба португальского чемпионата, 23-летний уругвайский футболист был назван MVP лиги по итогам прошлого сезона. Нуньес не только получил награду лучшему игроку сезона, но и стал лучшим бомбардиром чемпионата, а также попал в символическую сборную. В середине июня Дарвин официально перебрался в «Ливерпуль».

В прошлом сезоне Дарвин Нуньес провёл в португальской лиге в составе «Бенфики» 28 матчей, в которых отметился 26 забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Португалии Дарвин Нуньес
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