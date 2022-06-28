Как сложилась карьера футболистов, которых «Порту» продал дороже всего

«Порту» считается клубом, который умеет выгодно продавать своих футболистов. Кто-то потом сделал сильную карьеру, а кто-то не очень. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, как сложилась их судьба.

«Порту» этим летом уже заработал 35 млн евро, продав Фабиу Виейру» в «Арсенал». Этот трансфер вошёл в топ-10 самых дорогих продаж «драконов». Логично вспомнить, как сложилась карьера других крупных трансферов «Порту».

10-11. Андерсон – 31,5 млн евро

В 2007 году трансферная стоимость в размере 31,5 млн евро выглядела очень большой! Тем более за 19-летнего хавбека! Сэр Алекс Фергюсон надеялся на молодого бразильца, но всё закончилось довольно серьёзным трансферным провалом. Хотя в первом сезоне он играл и помог «МЮ» выиграть Лигу чемпионов, после этого бразилец не смог справиться с деньгами и славой. Он конфликтовал с Фергюсоном, имел проблемы с алкоголем. В 2014-м Андерсон ушёл в аренду в «Фиорентину», а зимой 2015-го бесплатно ушёл в бразильский «Интернасьональ». Затем была «Куритиба», попытка вернуться в Европу через турецкий «Адана Демирспор», но уже в 31 год Андерсон повесил бутсы на гвоздь.

10-11. Данило – 31,5 млн евро

Данило вместе с Неймаром зажигал в «Сантосе» и выигрывал Кубок Либертадорес. Собственно к моменту завоевания континентального турнира он уже был игроком «Порту», но выступал за «рыб» на правах аренды. Спустя 3,5 года выступления в Португалии Данило отправился в мадридский «Реал»! Спустя два года он оказался в «Манчестер Сити», а ещё через два сезона отправился в «Ювентус». В целом карьера Данило складывается странным образом: он давно выступает за топ-клубы, но при этом едва ли кто-то отнесёт его к числу лучших правых защитников современности.

9. Джексон Мартинес – 35 млн евро

В 2012 году «Порту» в Мексике нашёл нового колумбийского нападающего Джексона Мартинеса. Хотя он не смог повторить успехов Фалькао, но всё равно выглядел очень мощно. Итоговая статистика выступлений за «драконов» поражает: 136 матчей, 92 гола и 13 результативных передач. Мартинес повторил путь Фалькао, сменив «Порту» на «Атлетико». Симеоне в ту пору активно искал нападающего в свою схему. Под специфический футбол аргентинца колумбиец совсем не подошёл – всего 3 гола и 2 ассиста за 22 встречи. В ту пору трансферный рынок взрывали китайские клубы, чем и воспользовались «матрасники», отправив Мартинеса в «Гуанчжоу Эвергранде» за 42 млн евро, то есть дороже, чем купили! На этом большая карьера колумбийца закончилась. После Китая он играл за португальский «Портимоненсе», но уже не забил так много и в 34 года тихо завершил карьеру.

8. Андре Силва – 38 млн евро

Андре Силва – один из самых загадочных футболистов современности, его карьера стала сплошными американскими горками. Он здорово играл за «Порту», поэтому «Милан» выложил за 21-летнего форварда 38 млн евро. В то время это выглядело отличным трансфером для итальянцев. Однако в Италии дела у Силвы не пошли, уже через год «россонери» отправили его в аренду в «Севилью», но и в Испании он не раскрылся. В 2019-м Силва отправился в аренду в «Айнтрахт», где вновь стал забивать пачками. Немецкий клуб выкупил Силву всего за… 3 млн евро. Прошлым летом «Айнтрахт» продал его уже за 23 млн, но в «Лейпциге» он пока не блещет.

7. Радамель Фалькао – 40 млн евро

Как ярок был колумбиец в составе «Порту»! Фалькао забивал пачками в Лиге Европы и должен был стать настоящей звездой европейского футбола. В 2011 году он немного удивил всех, выбрав в качестве продолжения карьеры мадридский «Атлетико», а не какой-то суперклуб. Там Фалькао провёл ещё два ярких сезона, забив кучу мячей. И вдруг летом 2013-го колумбиец вместо большой команды уехал в «Монако», который тогда предложил ему крупный контракт. Во Франции он получил разрыв крестообразных связок, который в общем-то положил конец большой карьере. Фалькао пропустил из-за этого чемпионат мира, что стало трагедией для Колумбии, хотя и без него команда мощно выступила в Бразилии. Позже Фалькао всё же попал в топ-клуб, но ни в «МЮ», ни в «Челси» себя не проявил. Колумбиец поиграл потом за «Монако», по окончании контракта отправился в «Галатасарай», а прошлым летом вернулся в Мадрид, где защищает цвета «Райо Вальекано».

6. Халк – 40 млн евро

Вспоминаем тучные времена Российской премьер-лиги, когда наши клубы совершали крупные трансферы. Когда в 2012 году Халк переехал к нам, для многих это было шоком. Бразилец забивал в Лиге чемпионов, и его ждали в топ-клубах. Однако «Зенит» сделал самое крупное предложение «Порту», и португальцы согласились. В России Халк играл хорошо, но всё же от этого трансфера ждали больше, чем одно чемпионство и один кубок страны. «Зенит» надеялся, что Халк выведет команду на новый уровень в Лиге чемпионов, но этого не случилось. В 2016-м питерцы продали форварда с выгодой для себя в Китай, но всё же вряд ли остались в полной мере довольны инвестицией. Что касается самого Халка, то он, конечно, не раскрылся в полной мере.

5. Фабиу Силва – 40 млн евро

Про карьеру этого португальского форварда пока сказать толком нечего. Два года назад «Вулверхэмптон» заплатил кучу денег не столько за самого футболиста, сколько за перспективу, что он раскроется. К моменту ухода из «Порту» Силва успел провести всего 21 встречу во всех турнирах, забить 3 гола и сделать 2 результативные передачи. Статистика для нападающего совсем скромная.

Пока ставка «волков» не оправдывается. За 62 матча в составе английского клуба статистика Силвы не лучше – 4+6. С другой стороны, перспектива пока ещё есть. Летом нападающему исполнится всего 20 лет, так что вся карьера ещё впереди. Тем не менее сложно понять, зачем было выкладывать 40 млн евро просто на удачу.

4. Хамес Родригес – 45 млн евро

Сложно оценить этот трансфер с точки зрения «Порту». С одной стороны, когда в 2013 году «Монако» выложил за Родригеса 45 млн евро, это выглядело успехом. Колумбиец обладал талантом, но в «Порту» он не блистал настолько, чтобы можно было ждать предложения крупнее. С другой стороны, спустя год Хамес провёл турнир своей жизни – чемпионат мира-2014. На нём колумбиец так ярко проявил себя, что «Реал» просто урвал его за 75 млн евро!

Хавбек своих денег не стоил, это была классическая история, когда яркое выступление на крупном турнире затмило всё. Хамес в «Реале» играл очень средне, и мадридцы потом думали, что же с ним делать. В итоге они отправили его на два года в «Баварию», где первый сезон получился неплохим, а второй неудачным. По истечении контракта с «Реалом» колумбиец отправился в «Эвертон», но там провалился вовсе. Прошлым летом Родригес уехал в Катар, где и пребывает сейчас. Ему всего 30 лет.

3. Эльяким Мангала – 45 млн евро

Пожалуй, это история о зря потраченных деньгах. «Манчестер Сити» в какое-то время следовал традиции, регулярно покупая центральных защитников. Одной из таких покупок стал Эльяким Мангала, за которого летом 2014-го «горожане» отдали 45 млн евро. Защитник тогда высоко котировался, дебютировал за сборную Франции. Однако заиграть на высоком уровне он не смог. Мангала ошибался, выглядел неповоротливым, и в дальнейшем «Манчестер Сити» занимался лишь тем, что искал ему клуб. Француз ездил в аренды в «Валенсию» и «Эвертон», но нигде раскрыться не смог. По завершении контракта с «горожанами» Мангала перебрался вновь в «Валенсию». Прошлым летом он покинул испанский клуб и полгода пребывал в статусе свободного агента. Полгода Мангала провёл без клуба, потом поиграл за «Сент-Этьен», а теперь вновь без работы. При этом футболисту всего 31 год.

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2. Луис Диас – 47 млн евро

Пока трудно сказать, как складывается карьера Луиса Диаса после ухода из «Порту». Португалию колумбиец покинул всего полгода назад, но за это время уже успел зарекомендовать себя в «Ливерпуле» с лучшей стороны. Диас вписался в систему Юргена Клоппа и в минувшем сезоне помог команде до последнего бороться за квадрупл. На счету колумбийца 4+3 в 13 матчах Премьер-лиги (правда, суммарно он провёл на поле 963 минуты, то есть неполных 11 поединков). В новом сезоне после ухода Мане у Диаса должно быть больше времени на поле, тогда и узнаем, как сложится его карьера.

1. Эдер Милитао – 50 млн евро

Удивительно, но самая дорогая продажа «Порту» является лишь пятой в рейтинге Португалии. «Бенфика» дороже продала Фелиша, Нуньеса и Диаша, а ещё «Спортинг» выручил больше за Бруну Фернандеша. В 2019-м «Реал» надеялся укрепить оборону за счёт Милитао, понимая, что время ветерана Серхио Рамоса подходило к концу.

Первые годы Милитао в «Реале» выглядели провальными. Бразилец ошибался, и мадридцам порой приходилось играть в 3 центральных защитника, чтобы подстраховывать своё приобретение. Однако вера «Реала» сделала своё дело. Прошлым летом из Мадрида уехали и Рамос, и Варан. Милитао и Алаба составили пару в центре обороны, и бразилец провёл отличный сезон. Он показал, что не зря в своё время «сливочные» сделали на него ставку.

Роман Андреев