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Экс-игрок «Зенита» стал тренером «Бенфики»

25 Июня 2022 • 10:03 Комментировать

Бывший испанский футболист Хави Гарсия, поигравший в российском чемпионате за петербургский «Зенит», начал тренерскую карьеру. Об этом рапортуют журналисты издания O Jogo.

Согласно данным источника, специалист вошел в тренерский штаб лиссабонской «Бенфики». Гарсия будет ассистентом наставника команды Роджера Шмидта.

Напомним, что несколько дней назад Хави объявил о завершении игровой карьеры. Последней его командой была португальская «Боавишта». За «Зенит» испанец выступал с 2014 по 2017 год. Вместе с питерцами он выигрывал Премьер-лигу, Кубок и Суперкубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Хави Гарсия
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