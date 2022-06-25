Экс-игрок «Зенита» стал тренером «Бенфики»

Бывший испанский футболист Хави Гарсия, поигравший в российском чемпионате за петербургский «Зенит», начал тренерскую карьеру. Об этом рапортуют журналисты издания O Jogo.

Согласно данным источника, специалист вошел в тренерский штаб лиссабонской «Бенфики». Гарсия будет ассистентом наставника команды Роджера Шмидта.

Напомним, что несколько дней назад Хави объявил о завершении игровой карьеры. Последней его командой была португальская «Боавишта». За «Зенит» испанец выступал с 2014 по 2017 год. Вместе с питерцами он выигрывал Премьер-лигу, Кубок и Суперкубок России.