«Бенфика» подписала игрока, которым интересовались три европейских гранда

Лиссабонская «Бенфика» объявила о переходе полузащитника Энцо Фернандеса из «Ривер Плейта». Трансфер аргентинского хавбека обошёлся «орлам» в 10 миллионов евро. Ещё 8 миллионов могут быть уплачены в виде бонусов.

Напомним, что ранее футболистом активно интересовались «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал», но гонку за талантливого полузащитника выиграла именно «Бенфика».

21-летний Фернандес в прошлом сезоне забил за «Ривер Плейт» 8 голов и отдал 5 результативных передач. Футболист является воспитанником другого аргентинского клуба – «Дифенса и Хустисия».

Перес считается одним из самых перспективных игроков в Аргентине. Футболист подписал с «Бенфикой» контракт на 5 лет.