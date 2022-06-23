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«Бенфика» заплатит 18 млн евро за игрока «Ривер Плейта»

23 Июня 2022 • 08:40 Комментировать

Руководители лиссабонской «Бенфики» заплатят солидную сумму за молодого аргентинского полузащитника «Ривер Плейта» Энцо Фернандеса.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «лиссабонские орлы» заплатят аргентинской команде за 21-летнего футболиста около 18 миллионов евро и подпишут с игроком долгосрочное пятилетнее соглашение. Стоит отметить, что в услугах Фернанедса также были заинтересованы «Милан» и «Вулверхэмптон».

В этом году Энцо Фернандес провёл в аргентинском чемпионате 12 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ривер Плейт Энцо Фернандес
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