«Бенфика» заплатит 18 млн евро за игрока «Ривер Плейта»

Руководители лиссабонской «Бенфики» заплатят солидную сумму за молодого аргентинского полузащитника «Ривер Плейта» Энцо Фернандеса.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «лиссабонские орлы» заплатят аргентинской команде за 21-летнего футболиста около 18 миллионов евро и подпишут с игроком долгосрочное пятилетнее соглашение. Стоит отметить, что в услугах Фернанедса также были заинтересованы «Милан» и «Вулверхэмптон».

В этом году Энцо Фернандес провёл в аргентинском чемпионате 12 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью ассистами.