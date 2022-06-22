«Бенфика» близка к подписанию таланта из Аргентины

«Бенфика» лидирует в борьбе за полузащитника «Ривер Плейта» Энцо Фернандеса, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, Энцо склоняется к переезду в Португалию, несмотря на интерес со стороны «Вулверхэмптона». «Орлы» уже согласовали с игроком личные условия контракта. Соглашение будет рассчитано до 2027 года.

Фернандес является воспитанником «Ривер Плейта». Его контракт рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне он провёл за «миллионеров» 24 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал шесть результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает 21-летнего аргентинца в 15 млн евро.