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«Бенфика» близка к подписанию таланта из Аргентины

22 Июня 2022 • 20:27 Комментировать

«Бенфика» лидирует в борьбе за полузащитника «Ривер Плейта» Энцо Фернандеса, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, Энцо склоняется к переезду в Португалию, несмотря на интерес со стороны «Вулверхэмптона». «Орлы» уже согласовали с игроком личные условия контракта. Соглашение будет рассчитано до 2027 года.

Фернандес является воспитанником «Ривер Плейта». Его контракт рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне он провёл за «миллионеров» 24 матча во всех турнирах, забил девять мячей и отдал шесть результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает 21-летнего аргентинца в 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Вулверхэмптон Ривер Плейт Энцо Фернандес
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