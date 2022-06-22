Оливейра интересен турецкому клубу

Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра стал трансферной целью турецкого «Фенербахче». По информации от Football Italia, португальца хочет видеть в своей команде главный тренер клуба Жорже Жезуш, который ранее работал в «Спортинге» и «Бенфике».

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Оливейра провёл на правах аренды за «Рому», куда его пригласил Жозе Моуринью. Тем не менее, «волки» отказались выкупать португальца по истечению срока аренды.

Оливейра в прошлом сезоне забил два гола и отдал одну результативную передачу за «Рому» в итальянской Серии А. В кампании 2020/21 португалец помог «Порту» дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов.