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Чемпионат Португалии

Оливейра интересен турецкому клубу

22 Июня 2022 • 11:48 Комментировать

Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра стал трансферной целью турецкого «Фенербахче». По информации от Football Italia, португальца хочет видеть в своей команде главный тренер клуба Жорже Жезуш, который ранее работал в «Спортинге» и «Бенфике».

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Оливейра провёл на правах аренды за «Рому», куда его пригласил Жозе Моуринью. Тем не менее, «волки» отказались выкупать португальца по истечению срока аренды.

Оливейра в прошлом сезоне забил два гола и отдал одну результативную передачу за «Рому» в итальянской Серии А. В кампании 2020/21 португалец помог «Порту» дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов.

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Фенербахче Порту Сержиу Оливейра
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