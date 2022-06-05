«Бенфика» готова выложить 22 млн евро за полузащитника «Ривер Плейта»

Лиссабонская «Бенфика» готова выложить достаточно солидную сумму за аргентинского полузащитника «Ривер Плейта» Энцо Фернандеса.

По информации инсайдера Николо Скиры, лиссабонская команда готова заплатить «Ривер Плейту» за 21-летнего аргентинского футболиста 22 миллиона евро. Стоит отметить, что в услугах Фернандеса также заинтересованы европейские топ-клубы, а именно мадридский «Реал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В этом году Энцо Фернандес провёл в аргентинском чемпионате десять поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.