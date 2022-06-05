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«Бенфика» готова выложить 22 млн евро за полузащитника «Ривер Плейта»

05 Июня 2022 • 09:08 Комментировать

Лиссабонская «Бенфика» готова выложить достаточно солидную сумму за аргентинского полузащитника «Ривер Плейта» Энцо Фернандеса.

По информации инсайдера Николо Скиры, лиссабонская команда готова заплатить «Ривер Плейту» за 21-летнего аргентинского футболиста 22 миллиона евро. Стоит отметить, что в услугах Фернандеса также заинтересованы европейские топ-клубы, а именно мадридский «Реал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В этом году Энцо Фернандес провёл в аргентинском чемпионате десять поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ривер Плейт Энцо Фернандес
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