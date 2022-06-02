Бывший тренер «Бенфики» возглавил «Фенербахче»

Бывший наставник «Бенфики» Жорже Жезуш стал новым главным тренером «Фенербахче», сообщает пресс-служба турецкого клуба.

На этом посу португалец сменил турецкого специалиста Исмаила Картала.

Последним местом работы 67-летнего Жезуша была лиссабонская «Бенфика», которую он покинул в конце декабря прошлого года. Ранее тренер также работал в таких клубах как «Спортинг» и «Брага».

Жезуш трижды приводил «Бенфику» к чемпионскому титулу, а также выигрывал Кубок страны. Кроме того, специалист тренировал бразильский клуб «Фламенго», с которым сумел выиграть внутренний чемпионат в 2019 году.