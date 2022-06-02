Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

Бывший тренер «Бенфики» возглавил «Фенербахче»

02 Июня 2022 • 14:39 Комментировать

Бывший наставник «Бенфики» Жорже Жезуш стал новым главным тренером «Фенербахче», сообщает пресс-служба турецкого клуба.

На этом посу португалец сменил турецкого специалиста Исмаила Картала.

Последним местом работы 67-летнего Жезуша была лиссабонская «Бенфика», которую он покинул в конце декабря прошлого года. Ранее тренер также работал в таких клубах как «Спортинг» и «Брага».

Жезуш трижды приводил «Бенфику» к чемпионскому титулу, а также выигрывал Кубок страны. Кроме того, специалист тренировал бразильский клуб «Фламенго», с которым сумел выиграть внутренний чемпионат в 2019 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Фенербахче Жорже Жезуш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июня
14:39 · Португалия. Примейра-лига
Бывший тренер «Бенфики» возглавил «Фенербахче»
01 Июня
17:44 · Англия. Премьер-лига
Палинья заменит в «Вулверхэмптоне» Невеша, которого связывают с переходом в «МЮ»
10:22 · Англия. Премьер-лига
«Бенфика» определилась со стоимостью Нуньеса
31 Мая
23:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовит 80 млн: Нуньес хочет поработать с тен Хагом
28 Мая
15:59 · Англия. Премьер-лига
Мендеш работает над трансфером Нуньеса
25 Мая
20:47 · Англия. Премьер-лига
Матич ведёт переговоры с пятью клубами
11:38 · Франция. Лига 1
Стало известно, сколько «ПСЖ» придётся заплатить за тренера «Спортинга»
07:09 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» нашёл замену Почеттино в Португалии
24 Мая
17:48 · Испания. Ла Лига
«Бенфика» и «Реал» поборются за полузащитника «Ривер Плейта»
22 Мая
21:23 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» оформил золотой дубль, выиграв Кубок страны
20 Мая
09:23 · Англия. Премьер-лига
Роджер Шмидт отказался подписывать Матича в «Бенфику»
08:34 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба АПЛ проявляют интерес к нападающему «Порту»
08:18 · Англия. Премьер-лига
«Бенфика» хочет подписать Лено, но не готова к требованиям «Арсенала»
07:46 · Франция. Лига 1
Уругвайский топ-голеадор отказал «Манчестер Юнайтед»
19 Мая
19:49 · Португалия. Примейра-лига
Нуньес покинет «Бенфику» летом, игрок обойдётся покупателям в 70-80 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем