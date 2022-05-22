«Порту» оформил золотой дубль, выиграв Кубок страны

В Португалии завершился футбольный сезон. В финальном матче Кубка страны встретились чемпионы из «Порту» и «Тондела», для которой выход в эту стадию стал грандиозным успехом. К сожалению, интриги не случилось. Мехди Тареми реализовал один из двух 11-метровых ударов, а Витинью удвоил перевес в начале второго тайма. Затем в течение минуты голами обменялись Нето Борхес и все тот же Тареми.
«Порту» победил со счетом 3:1.
Протокол игры
|(1:0) Тареми Мехди22'
|(2:0) Витинью II52'
|73'Борхес Нето (2:1)
|(3:1) Тареми Мехди74'
Марчесин Агустин•Мариу Жоау III•М'Бемба Шансель•Пепе Кеплер•Занузи Зайду•Отавио Эдмилсон•Груйич Марко 77' 83' (Урибе Матеус ( 83') •Витинью II•Пепе VI 76' (Фернандес Франсиско ( 76' ) • 86'Тареми Мехди 84' (Мартинес Антонио III ( 84') •Эванилсон 72' (Галено Вандерсон ( 72')
Запасные: Виейра Фабиу•Кардозу Фабиу•Кошта Диогу
Ниассе Бабакар•Модибо Саньян•Marcelo Alves • 17'Куарежма Эдуарду•Алмейда Тьягу 69' (Данташ Тьягу ( 69') •Ундабаррена Икер 69' (Бибито ( 69') •Аугусто Педро 56' (Дадашов Ренат ( 56') •Борхес Нето•Агра Салвадор 82' (Босельи Хуан ( 82') •Дос Анжос Даниэл 56' (Педру Жоау II ( 56') •Барбоза Рафаэл II 83'
Запасные: Тригейра Педру•Рикарду Алвеш II
22 мая.