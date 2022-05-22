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Чемпионат Португалии

«Порту» оформил золотой дубль, выиграв Кубок страны

22 Мая 2022 • 21:23 Комментировать
Порту
3:1
Тондела
окончен

В Португалии завершился футбольный сезон. В финальном матче Кубка страны встретились чемпионы из «Порту» и «Тондела», для которой выход в эту стадию стал грандиозным успехом. К сожалению, интриги не случилось. Мехди Тареми реализовал один из двух 11-метровых ударов, а Витинью удвоил перевес в начале второго тайма. Затем в течение минуты голами обменялись Нето Борхес и все тот же Тареми.

«Порту» победил со счетом 3:1.

Протокол игры  
Порту 3:1Тондела
(1:0) Тареми Мехди22'   
(2:0) Витинью II52'   
  73'Борхес Нето (2:1)
(3:1) Тареми Мехди74'   
Марчесин АгустинМариу Жоау IIIМ'Бемба ШансельПепе КеплерЗанузи ЗайдуОтавио ЭдмилсонГруйич Марко   77'  83' (Урибе Матеус (  83') Витинью IIПепе VI  76' (Фернандес Франсиско (  76'   86') Тареми Мехди  84' (Мартинес Антонио III (  84') Эванилсон  72' (Галено Вандерсон (  72')
Запасные: Виейра ФабиуКардозу ФабиуКошта Диогу
Ниассе БабакарМодибо СаньянMarcelo Alves   17'Куарежма ЭдуардуАлмейда Тьягу  69' (Данташ Тьягу (  69') Ундабаррена Икер  69' (Бибито (  69') Аугусто Педро  56' (Дадашов Ренат (  56') Борхес НетоАгра Салвадор  82' (Босельи Хуан (  82') Дос Анжос Даниэл  56' (Педру Жоау II (  56') Барбоза Рафаэл II   83'
Запасные: Тригейра ПедруРикарду Алвеш II
22 мая.

 

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