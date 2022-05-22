«Порту» оформил золотой дубль, выиграв Кубок страны

В Португалии завершился футбольный сезон. В финальном матче Кубка страны встретились чемпионы из «Порту» и «Тондела», для которой выход в эту стадию стал грандиозным успехом. К сожалению, интриги не случилось. Мехди Тареми реализовал один из двух 11-метровых ударов, а Витинью удвоил перевес в начале второго тайма. Затем в течение минуты голами обменялись Нето Борхес и все тот же Тареми.

«Порту» победил со счетом 3:1.