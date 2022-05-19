Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

Нуньес покинет «Бенфику» летом, игрок обойдётся покупателям в 70-80 миллионов евро

19 Мая 2022 • 19:49 Комментировать

Форвард лиссабонской «Бенфики» Дарвин Нуньес точно покинет свою команду в летнее межсезонье. По данным от Фабрицио Романо, талантливый уругваец будет стоить на трансферном рынке 70-80 миллионов евро.

В услугах уругвайца заинтересован ряд английских клубов, среди которых числятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», которые как раз находятся в активном поиске нападающих. При этом отмечается, что для «канониров» приоритетным вариантом является Габриэль Жезус, которого «Манчестер Сити» оценивает в 60 миллионов евро.

Ранее Нуньес помог лиссабонской «Бенфике» дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов. На этой стадии уругвайский форвард забил два гола в двух матчах против «Ливерпуля».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Дарвин Нуньес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Мая
19:49 · Португалия. Примейра-лига
Нуньес покинет «Бенфику» летом, игрок обойдётся покупателям в 70-80 миллионов евро
18 Мая
22:09 · Португалия. Примейра-лига
Шмидт — новый главный тренер «Бенфики»
15:10 · Франция. Лига 1
Сарабия назвал главный фактор при выборе будущего клуба
10:33 · Испания. Ла Лига
Гримальдо больше не интересен «Барселоне»
17 Мая
22:12 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Барселоны» перейдёт в португальский клуб
16 Мая
17:49 · Португалия. Примейра-лига
Команда «Каса Пия» вернулась в чемпионат Португалии спустя 83 года
12:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ливерпуль» сразятся за португальского полузащитника
15 Мая
09:53 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» установил исторический рекорд
00:26 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» напоследок разгромил «Санта-Клару»
14 Мая
23:06 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» составил список из четырёх кандидатов на замену Мбаппе
22:01 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» победно завершил сезон в Примейре
15:17 · Франция. Лига 1
Наставник «Порту» может сменить Почеттино в «ПСЖ»
00:11 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» завершила сезон победой над середняком
13 Мая
23:39 · Франция. Лига 1
Руководство «ПСЖ» встретилось с португальским тренером
21:05 · Италия. Серия А
«Атлетико» рассматривает Нуньеса и Лаутаро в качестве замены Суаресу
Все новости
Рекомендуем