Нуньес покинет «Бенфику» летом, игрок обойдётся покупателям в 70-80 миллионов евро

Форвард лиссабонской «Бенфики» Дарвин Нуньес точно покинет свою команду в летнее межсезонье. По данным от Фабрицио Романо, талантливый уругваец будет стоить на трансферном рынке 70-80 миллионов евро.

В услугах уругвайца заинтересован ряд английских клубов, среди которых числятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», которые как раз находятся в активном поиске нападающих. При этом отмечается, что для «канониров» приоритетным вариантом является Габриэль Жезус, которого «Манчестер Сити» оценивает в 60 миллионов евро.

Ранее Нуньес помог лиссабонской «Бенфике» дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов. На этой стадии уругвайский форвард забил два гола в двух матчах против «Ливерпуля».