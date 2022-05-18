Шмидт — новый главный тренер «Бенфики»

Немецкий специалист Роджер Шмидт стал главным тренером португальской «Бенфики»

Сегодня, 18 мая, «Бенфика» на своем официальном сайте сообщила о том, что Роджер Шмидт стал новым главным тренером команды. Контракт с 55-летним специалистом подписан на два года (до 2024). Последние бумаги планируется оформить в течение следующей недели. Вместе с ним в команду должны прийти трое помощников.

Последним местом работы Роджера Шмидта был нидерландский ПСВ, в котором он проработал с 2020 по 2022 год. За это время тренер выиграл Кубок Нидерландов и стал обладателем национального Суперкубка.