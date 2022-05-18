Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Португалии

Шмидт — новый главный тренер «Бенфики»

18 Мая 2022 • 22:09 Комментировать

Немецкий специалист Роджер Шмидт стал главным тренером португальской «Бенфики»

Сегодня, 18 мая, «Бенфика» на своем официальном сайте сообщила о том, что Роджер Шмидт стал новым главным тренером команды. Контракт с 55-летним специалистом подписан на два года (до 2024). Последние бумаги планируется оформить в течение следующей недели. Вместе с ним в команду должны прийти трое помощников.

Последним местом работы Роджера Шмидта был нидерландский ПСВ, в котором он проработал с 2020 по 2022 год. За это время тренер выиграл Кубок Нидерландов и стал обладателем национального Суперкубка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Роджер Шмидт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Мая
22:09 · Португалия. Примейра-лига
Шмидт — новый главный тренер «Бенфики»
15:10 · Франция. Лига 1
Сарабия назвал главный фактор при выборе будущего клуба
10:33 · Испания. Ла Лига
Гримальдо больше не интересен «Барселоне»
17 Мая
22:12 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Барселоны» перейдёт в португальский клуб
16 Мая
17:49 · Португалия. Примейра-лига
Команда «Каса Пия» вернулась в чемпионат Португалии спустя 83 года
12:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ливерпуль» сразятся за португальского полузащитника
15 Мая
09:53 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» установил исторический рекорд
00:26 · Португалия. Примейра-лига
«Спортинг» напоследок разгромил «Санта-Клару»
14 Мая
23:06 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» составил список из четырёх кандидатов на замену Мбаппе
22:01 · Португалия. Примейра-лига
«Порту» победно завершил сезон в Примейре
15:17 · Франция. Лига 1
Наставник «Порту» может сменить Почеттино в «ПСЖ»
00:11 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» завершила сезон победой над середняком
13 Мая
23:39 · Франция. Лига 1
Руководство «ПСЖ» встретилось с португальским тренером
21:05 · Италия. Серия А
«Атлетико» рассматривает Нуньеса и Лаутаро в качестве замены Суаресу
12 Мая
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов выложить за Нуньеса 70 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем