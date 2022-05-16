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Чемпионат Португалии

Команда «Каса Пия» вернулась в чемпионат Португалии спустя 83 года

16 Мая 2022 • 17:49 Комментировать

Португальская команда «Каса Пия» заняла второе место во втором дивизионе чемпионата Португалии.

Таким образом, клуб вышел в Премьер-лигу спустя 83 года. В последний раз команда принимала участие в чемпионате Португалии в 1939 году.

Клуб «Каса Пия» был основан в 1920 году на базе детской благотворительной организации, и многие спортсмены являются воспитанниками гимназии при Lisbon Casa Pia.

Напомним, в сезоне-2021/22 чемпионом Португалии стал «Порту», который в 34 матчах набрал 91 очко. Вторым стал «Спортинг», набрав 85 очков, а тройку лучших замкнула «Бенфика» с 74 очками.

В Лиге чемпионов в следующем сезоне сыграют «Порту» и «Спортинг». «Бенфика» сыграет в квалификации за право участвовать в престижном европейском турнире.


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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Порту Спортинг Лиссабон Чемпионат Португалии Каса Пия Португальская команда «Каса Пия» заняла второе место во втором дивизионе чемпионата Португалии.
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