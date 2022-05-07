«Порту» завоевал золотые медали по итогам матча с «Бенфикой»

За тур до конца Примейры «Порту» имел шанс оформить завоевание золотых медалей. Для этого нужно было не проиграть на выезде «Бенфике». Встреча получилась боевой и нерезультативной. «Драконы» были активнее в атаке, но забили лишь в компенсированное время, чего, впрочем, было достаточно для успеха. 0:1, и «Порту» выиграл чемпионат. «Спортинг» второй, «Бенфика» с бронзой.
Протокол игры
Влаходимос Одиссеас•Жилберто Жуниор•Отаменди Николас • 71'Вертонген Ян•Гримальдо Алехандро•Лазаро Валентино 62' 73' (Яремчук Роман ( 73' ) • 90'Адель Таарабт•Вайгль Юлиан • 84'Диаш Жиль 16' 61' (Сеферович Харис ( 61') •Рамуш Гонсалу 24' 73' (Мариу Жоау ( 73' ) • 83'Нуньес Дарвин 53'
Кошта Диогу•Мариу Жоау III•Пепе Кеплер • 40'М'Бемба Шансель•Занузи Зайду•Отавио Эдмилсон•Груйич Марко • 30'Витинью II 87' (Эустакиу Стефен ( 87') •Пепе VI•Тареми Мехди 79' 87' (Мартинес Антонио III ( 87') •Эванилсон 65' (Галено Вандерсон ( 65')
07 мая. Стадион "Эштадиу да Луш".