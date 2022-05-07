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Чемпионат Португалии

«Порту» завоевал золотые медали по итогам матча с «Бенфикой»

07 Мая 2022 • 21:59 Комментировать
Бенфика
0:1
Порту
окончен

За тур до конца Примейры «Порту» имел шанс оформить завоевание золотых медалей. Для этого нужно было не проиграть на выезде «Бенфике». Встреча получилась боевой и нерезультативной. «Драконы» были активнее в атаке, но забили лишь в компенсированное время, чего, впрочем, было достаточно для успеха. 0:1, и «Порту» выиграл чемпионат. «Спортинг» второй, «Бенфика» с бронзой.

Протокол игры  
Бенфика 0:1Порту
Влаходимос ОдиссеасЖилберто ЖуниорОтаменди Николас   71'Вертонген ЯнГримальдо АлехандроЛазаро Валентино   62'  73' (Яремчук Роман (  73'   90') Адель ТаарабтВайгль Юлиан   84'Диаш Жиль   16'  61' (Сеферович Харис (  61') Рамуш Гонсалу   24'  73' (Мариу Жоау (  73'   83') Нуньес Дарвин   53'
Запасные: Алмейда Андре   71'Мейте СуалихоРодригес Фелипе IIБернарду ПаулуЛейте ЭлтонГовейя Тьягу
Кошта ДиогуМариу Жоау IIIПепе Кеплер   40'М'Бемба ШансельЗанузи ЗайдуОтавио ЭдмилсонГруйич Марко   30'Витинью II  87' (Эустакиу Стефен (  87') Пепе VIТареми Мехди   79'  87' (Мартинес Антонио III (  87') Эванилсон  65' (Галено Вандерсон (  65')
Запасные: Виейра ФабиуКардозу ФабиуКошта БрунуМарчесин АгустинФернандес ФрансискоВенделл Боргес
07 мая. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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окончен Эшторил 1:0 Морейренсе 2.60 3.35 2.70
окончен Бенфика 0:1 Порту 3.15 3.55 2.20
Идет 15 минута Портимоненсе 0:1 Спортинг Л 7.40 4.70 1.39
08.05  17:30 Визела ... Маритиму 2.04 3.35 3.60
08.05  17:30 Жил Висенте ... Тондела 1.85 3.45 4.20
08.05  20:00 Брага ... Арока 1.65 4.00 4.70
08.05  22:30 Санта-Клара ... Пасуш де Феррейра 1.96 3.35 3.80
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