«Порту» завоевал золотые медали по итогам матча с «Бенфикой»

За тур до конца Примейры «Порту» имел шанс оформить завоевание золотых медалей. Для этого нужно было не проиграть на выезде «Бенфике». Встреча получилась боевой и нерезультативной. «Драконы» были активнее в атаке, но забили лишь в компенсированное время, чего, впрочем, было достаточно для успеха. 0:1, и «Порту» выиграл чемпионат. «Спортинг» второй, «Бенфика» с бронзой.