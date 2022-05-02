«Спортинг» обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов

Футболисты лиссабонского «Спортинга» обеспечили себе место в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Лиссабонская команда уверенно переиграла клуб «Жил Висенте» со счётом 4:1. На данный момент «Спортинг» занимает вторую строчку в турнирной таблице португальского чемпионата. За два тура до окончания сезона лиссабонский клуб на восемь очков опережает идущую на третьем месте «Бенфику», так что «Спортинг» обеспечил себе вторую позицию и место в группе Лиги чемпионов на следующий сезон.

Напомним, что лидером португальской лиги является «Порту». «Драконы» опережают «Спортинг» на шесть очков.