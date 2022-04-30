«Бенфика» договорилась о перехода полузащитника «Шахтёра»

Руководители лиссабонской «Бенфики» достигли договорённости с бразильским полузащитником «Шахтёра» Давидом Нересом.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, представители лиссабонской команды договорились о переходе 25-летнего бразильского футболиста, который должен официально перебраться в португальский клуб этим летом. Напомним, что в «Шахтёр» Нерес перешёл в январе этого года из амстердамского «Аякса», но за «горняков» ни разу так и не сыграл.

В этом сезоне Давид Нерес провёл в голландском чемпионате 15 матчей, в которых забил три мяча и сделал два ассиста.