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Чемпионат Португалии

«Бенфика» договорилась о перехода полузащитника «Шахтёра»

30 Апреля 2022 • 09:41 Комментировать

Руководители лиссабонской «Бенфики» достигли договорённости с бразильским полузащитником «Шахтёра» Давидом Нересом.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, представители лиссабонской команды договорились о переходе 25-летнего бразильского футболиста, который должен официально перебраться в португальский клуб этим летом. Напомним, что в «Шахтёр» Нерес перешёл в январе этого года из амстердамского «Аякса», но за «горняков» ни разу так и не сыграл.

В этом сезоне Давид Нерес провёл в голландском чемпионате 15 матчей, в которых забил три мяча и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Шахтёр Донецк Давид Нерес
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