Нерес может перебраться в «Бенфику»

Вингер донецкого «Шахтёра» Давид Нерес может продолжить карьеру в португальской «Бенфике».

25-летний бразилец стал игроком «Шахтёра» в январе нынешнего года, перейдя из амстердамского «Аякса» за 12 млн евро. Однако уже летом Нерес может вновь сменить клубную прописку. Согласно сведениям издания A Bola, футболист уже вступил в переговоры с португальской «Бенфикой».

Ранее интерес к крайнему нападающему приписывался французскому «Лиону» и туринскому «Ювентусу».

В составе «Шахтёра» Нерес не провёл ни одного официального матча. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года, а трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 20 млн евро.