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Нерес может перебраться в «Бенфику»

28 Апреля 2022 • 20:35 Комментировать
Маритиму
...
Бенфика
6.40 4.30 1.50
30.04 19:00

Вингер донецкого «Шахтёра» Давид Нерес может продолжить карьеру в португальской «Бенфике».

25-летний бразилец стал игроком «Шахтёра» в январе нынешнего года, перейдя из амстердамского «Аякса» за 12 млн евро. Однако уже летом Нерес может вновь сменить клубную прописку. Согласно сведениям издания A Bola, футболист уже вступил в переговоры с португальской «Бенфикой».

Ранее интерес к крайнему нападающему приписывался французскому «Лиону» и туринскому «Ювентусу».

В составе «Шахтёра» Нерес не провёл ни одного официального матча. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года, а трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Шахтёр Донецк Давид Нерес
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МАРИТИМУ БЕНФИКА
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