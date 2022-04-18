«Бенфика» обыграла «Спортинг» в центральном матче тура

«Бенфика» обыграла «Спортинг» (2:0) в центральном матче 30-го тура чемпионата Португалии.
Победу «Бенфике» принесли голы Дарвина Нуньеса, забитый на 14-й минуте первого тайма, и Жиля Диаша - на второй добавленной минуте ко второму тайму.
У «Бенфики» стало 67 очков в таблице, она отстаёт от «Спортинга» на шесть зачётных баллов. Лидирует в чемпионате «Порту», опережающий «зелёно-белых» на девять очков.
Протокол игры
14'Нуньес Дарвин (0:1)
90' Жиль Диаш (0:2)
Адан Антонио•Нету Луиш 58' (Угарте Мануэль ( 58') •Коатес Себастьян•Инасиу Гонсалу•Порро Педро•Луис Матеус II•Пальинья Жоау 69' (Эсгаю Рикарду ( 69') •Сантуш Нуну II 89' (Браганса Даниэл ( 89') •Поте 59' (Слимани Ислам ( 59') •Паулинью Жуан • 51'Сарабия Пабло 13' 69' (Эдвардс Маркус ( 69')
Запасные: Марса Хосе•Виржиния Жоау•Бруно Табата•Винагре Рубен
Влаходимос Одиссей•Жилберто Жуниор•Отаменди Николас•Вертонген Ян • 51'Гримальдо Алехандро•Адель Таарабт 75' 74' (Бернарду Паулу ( 74') •Вайгль Юлиан•Гонсалвеш Диогу 82' (Алмейда Андре ( 82') •Рамуш Гонсалу 86' (Мариу Жоау ( 86') •Эвертон Соарес 41' 74' (Диаш Жиль ( 74') •Нуньес Дарвин
17 апреля. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).