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Чемпионат Португалии

«Бенфика» обыграла «Спортинг» в центральном матче тура

18 Апреля 2022 • 00:32 Комментировать
Спортинг Л
0:2
Бенфика
окончен

«Бенфика» обыграла «Спортинг» (2:0) в центральном матче 30-го тура чемпионата Португалии.

Победу «Бенфике» принесли голы Дарвина Нуньеса, забитый на 14-й минуте первого тайма, и Жиля Диаша - на второй добавленной минуте ко второму тайму.

У «Бенфики» стало 67 очков в таблице, она отстаёт от «Спортинга» на шесть зачётных баллов. Лидирует в чемпионате «Порту», опережающий «зелёно-белых» на девять очков.

Протокол игры  
Спортинг Л 0:2Бенфика
  

14'Нуньес Дарвин (0:1)

90' Жиль Диаш (0:2)

Адан АнтониоНету Луиш  58' (Угарте Мануэль (  58') Коатес СебастьянИнасиу ГонсалуПорро ПедроЛуис Матеус IIПальинья Жоау  69' (Эсгаю Рикарду (  69') Сантуш Нуну II  89' (Браганса Даниэл (  89') Поте  59' (Слимани Ислам (  59') Паулинью Жуан   51'Сарабия Пабло   13'  69' (Эдвардс Маркус (  69')
Запасные: Марса ХосеВиржиния ЖоауБруно ТабатаВинагре Рубен
Влаходимос ОдиссейЖилберто ЖуниорОтаменди НиколасВертонген Ян   51'Гримальдо АлехандроАдель Таарабт   75'  74' (Бернарду Паулу (  74') Вайгль ЮлианГонсалвеш Диогу  82' (Алмейда Андре (  82') Рамуш Гонсалу  86' (Мариу Жоау (  86') Эвертон Соарес   41'  74' (Диаш Жиль (  74') Нуньес Дарвин
Запасные: Мейте СуалихоЯремчук РоманРодригес Фелипе IIСеферович ХарисЛейте Элтон
17 апреля. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 

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окончен Спортинг Л 0:2 Бенфика 1.95 3.60 3.80
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