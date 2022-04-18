«Бенфика» обыграла «Спортинг» в центральном матче тура

«Бенфика» обыграла «Спортинг» (2:0) в центральном матче 30-го тура чемпионата Португалии.

Победу «Бенфике» принесли голы Дарвина Нуньеса, забитый на 14-й минуте первого тайма, и Жиля Диаша - на второй добавленной минуте ко второму тайму.

У «Бенфики» стало 67 очков в таблице, она отстаёт от «Спортинга» на шесть зачётных баллов. Лидирует в чемпионате «Порту», опережающий «зелёно-белых» на девять очков.