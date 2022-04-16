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Чемпионат Португалии

Пирло может возглавить «Брагу»

16 Апреля 2022 • 19:32 Комментировать
Эшторил
...
Брага
3.80 3.50 1.97
18.04 22:30

Андреа Пирло может начать следующий сезон в чемпионате Португалии.

Знаменитый итальянский экс-полузащитник остаётся без тренерской работы после ухода из туринского «Ювентуса» в мае 2021 года. По информации издания A Bola, португальская «Брага» рассматривает Пирло как возможного сменщика текущего наставника команды Карлуша Карвальяла, чей контракт истекает по завершении сезона.

Опыт Андреа Пирло в должности главного тренера ограничивается лишь одним сезоном в «Ювентусе». Под его руководством туринцы выиграли 34 из 52 матчей во всех турнирах, а также завоевали Кубок Италии и Суперкубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Брага Андреа Пирло
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16.04  22:30 Порту ... Портимоненсе 1.13 8.00 24.00
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