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Нуньес точно покинет «Бенфику» летом

11 Апреля 2022 • 17:51 Комментировать
Бенфика
3:1
Белененсеш
окончен
Лиссабонская «Бенфика» грядущим летом будет согласна отпустить своего нападающего Дарвина Нуньеса. По сообщениям итальянского журналиста Фабрицио Романо, португальский клуб оценивает своего форварда в 80 миллионов евро.
 
Отметим, что главными фаворитами на трансфер уругвайца считаются «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и лондонский «Челси». Зимой за Нуньесом обращался «Арсенал», но на тот момент «Бенфика» была не готова расстаться с футболистом.
 
В этом сезоне Нуньес забил 29 голов за «Бенфику» во всех турнирах. 5 из них пришлись на Лигу чемпионов, где лиссабонскому клубу предстоит сыграть ответный четвертьфинал против «Ливерпуль».
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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Дарвин Нуньес
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