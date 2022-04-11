Нуньес точно покинет «Бенфику» летом

Лиссабонская «Бенфика» грядущим летом будет согласна отпустить своего нападающего Дарвина Нуньеса. По сообщениям итальянского журналиста Фабрицио Романо, португальский клуб оценивает своего форварда в 80 миллионов евро.

Отметим, что главными фаворитами на трансфер уругвайца считаются «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и лондонский «Челси». Зимой за Нуньесом обращался «Арсенал», но на тот момент «Бенфика» была не готова расстаться с футболистом.

В этом сезоне Нуньес забил 29 голов за «Бенфику» во всех турнирах. 5 из них пришлись на Лигу чемпионов, где лиссабонскому клубу предстоит сыграть ответный четвертьфинал против «Ливерпуль».