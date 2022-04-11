Вериссимо: «Дарвин должен стоить на уровне Фелиша»

Главный тренер «Бенфики» Нельсон Вериссимо считает, что цена на нападающего клуба Дарвина Нуньеса должна быт сопоставимой со стоимостью Жоао Фелиша.

«Дарвин — отличный игрок, он показал все свои качества. Он очень помог команде, это правда, что команда тоже очень помогла ему. Что касается цифр, я надеюсь, как болельщик «Бенфики», что он выберет цифры, близкие к тем, которые были у Жоао Фелиша», - заявил Вериссимо.

Ранее, в 2019 году, мадридский «Атлетико» купил форварда Жоао Фелиша за 113 миллионов фунтов стерлингов. Нуньес привлек внимание многих сильных клубов после своего удачного выступления в Лиге чемпионов в этом году.