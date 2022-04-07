«Бенфика» просит за Дарвина Нуньеса все 50 миллионов евро

Нападающий лиссабонской «Бенфики» Дарвин Нуньес интересен многим европейским клубам, он блестяще проявил себя в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, и теперь «Бенфике» поступают различные предложения по поводу 22-летнего нападающего.

Уже известно, что «Бенфика» жаждет заработать на Нуньесе пятьдесят миллионов евро. Одним из претендентов на услуги уругвайского форварда является «Барселона», не захотят каталонцы платить за него такие деньги, пока неизвестно.

Нуньес перебрался в «Бенфику» в сентябре 2020-го года, и за него клуб выплатил куда меньше - 24 миллиона евро.