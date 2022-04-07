Дарвин Нуньес решил нанять другого агента

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес решил сменить агента, сообщает Diario Sport. Дарвин расстался со своим агентом Эдгардо Ласальвиа и подписал контракт с суперагентом Хорхе Мендесом, человеком, который представляет таких людей, как Криштиану Роналду и Жоао Феликс.

Уругвайский форвард забил гол в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля», а также отличился на предыдущей стадии турнира. Футболист привлек внимание нескольких богатых клубов. Ожидается, что Нуньес покинет португальский клуб в летнее межсезонье.