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Дарвин Нуньес решил нанять другого агента

07 Апреля 2022 • 20:17 Комментировать

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес решил сменить агента, сообщает Diario Sport. Дарвин расстался со своим агентом Эдгардо Ласальвиа и подписал контракт с суперагентом Хорхе Мендесом, человеком, который представляет таких людей, как Криштиану Роналду и Жоао Феликс.

Уругвайский форвард забил гол в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля», а также отличился на предыдущей стадии турнира. Футболист привлек внимание нескольких богатых клубов. Ожидается, что Нуньес покинет португальский клуб в летнее межсезонье.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Дарвин Нуньес
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