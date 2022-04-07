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Шмидт может возглавить «Бенфику»

07 Апреля 2022 • 13:53 Комментировать
Бенфика
...
Белененсеш
1.15 7.60 18.00
09.04 20:00
Экс-наставник леверкузенского «Байера», а ныне главный тренер ПСВ Рогер Шмидт в следующем сезона может возглавить лиссабонскую «Бенфику». Как сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк, португальский клуб уже согласовал со Шмидтом условия контракта. Тренер должен возглавить команду в начале следующего сезона.
 
На данный момент ПСВ Шмидта идёт на втором месте в чемпионате Нидерландов и борется за золотые медали с амстердамским «Аяксом».
 
Напомним, что ранее «Бенфика» по ходу сезона уволила бразильского тренера Жорже Жезуша. Лиссабонский клуб в нынешней кампании сумел дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов, где в первой домашней игре уступил «Ливерпулю» со счётом 1:3.
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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Рогер Шмидт
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БЕНФИКА БЕЛЕНЕНСЕШ
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