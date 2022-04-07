Шмидт может возглавить «Бенфику»

Экс-наставник леверкузенского «Байера», а ныне главный тренер ПСВ Рогер Шмидт в следующем сезона может возглавить лиссабонскую «Бенфику». Как сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк, португальский клуб уже согласовал со Шмидтом условия контракта. Тренер должен возглавить команду в начале следующего сезона.

На данный момент ПСВ Шмидта идёт на втором месте в чемпионате Нидерландов и борется за золотые медали с амстердамским «Аяксом».

Напомним, что ранее «Бенфика» по ходу сезона уволила бразильского тренера Жорже Жезуша. Лиссабонский клуб в нынешней кампании сумел дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов, где в первой домашней игре уступил «Ливерпулю» со счётом 1:3.