Экс-голкипер «Реала»: «Жизнь футболистов далеко не идеальна»

Экс-голкипер «Реала» и действующий футболист «Спортинга» Антонио Адан высказался относительно жизни футболистов. Испанец дал понять, что далеко все не так гладко, как кажется.

«Общество принимает футболистов несправедливо. Каждый день сталкиваемся с критикой относительно нашей лучшей жизни. На самом деле хорошо только тем, кто добивается максимального успеха и зарабатывает хорошие деньги.

Общество неправильно относится к нашей жизни. Далеко не каждый игрок становится лучшим, а значит не может радоваться условиям. В любом случае к этому необходимо двигаться.

Каждый должен работать и понимать, что идет на верном пути» — сказал Адан изданию Record.