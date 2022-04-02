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Чемпионат Португалии

Очередной тур чемпионата Португалии начался с неожиданности

02 Апреля 2022 • 00:56 Комментировать
Брага
3:2
Бенфика
окончен

В Португалии стартовал очередной, двадцать восьмой тур чемпионата, и начался он сразу же с неожиданного результата - «Брага» в домашнем матче переиграла идущую третьим «Бенфику», забив три мяча, на что «орлы» ответили лишь двумя голами.

Таким образом, «Бенифка» практически распрощалась с надеждами на титул - отставание от «Порту» теперь составляет по потерянным очкам пятнадцать очков, в то время как до конца чемпионата у «Бенфики» еще шесть матчей, и, соответственно, возможность отыграть максимум восемнадцать очков.

Протокол игры  
Брага 3:2Бенфика
(1:0) Медейруш Юри28'   
(2:0) Орта Андре59'   
  74'Нуньес Дарвин (2:1)
  77'Мариу Жоау (2:2)
(3:2) Оливейра Витор79'   
Матеус ЛимаПаулу ОливейраКарму ДавидТормена ВиторСильва ФабианоАли Мохамед Альмоатасембеллах   30'Орта Андре  77' (Каштру Андре (  77') Гомес Родриго II  78' (Моура Франсишку (  78') Медейруш Юри  56' (Коуто Ян (  56') Руис Абель   8'  46' (Оливейра Витор (  46') Орта Рикарду  90' (Коуто Бернардо (  90')
Запасные: Лейте ДиогуФале МигелМагальяйнш ТьягуМинейро Лукас
Влаходимос ОдиссейЖилберто ЖуниорОтаменди НиколасВертонген Ян   26'  65' (Бернарду Паулу (  65') Гримальдо АлехандроСилва РафаМейте Суалихо  65' (Сеферович Харис (  65') Вайгль ЮлианЭвертон Соарес  46' (Мариу Жоау (  46') Яремчук Роман  65' (Гонсалвеш Диогу (  65') Рамуш Гонсалу  46' (Нуньес Дарвин (  46')
Запасные: Алмейда АндреРодригес Фелипе IIРадоньич НеманьяЛейте Элтон
01 апреля. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).

 

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окончен Брага 3:2 Бенфика 3.00 3.45 2.35
02.04  17:30 Белененсеш ... Портимоненсе 2.85 3.15 2.50
02.04  20:00 Эшторил ... Визела 2.20 3.45 3.10
02.04  20:00 Арока ... Жил Висенте 3.05 3.20 2.32
02.04  22:30 Фамаликан ... Боавишта 2.03 3.65 3.30
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Сегодня, 02 Апреля
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