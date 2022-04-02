Очередной тур чемпионата Португалии начался с неожиданности

В Португалии стартовал очередной, двадцать восьмой тур чемпионата, и начался он сразу же с неожиданного результата - «Брага» в домашнем матче переиграла идущую третьим «Бенфику», забив три мяча, на что «орлы» ответили лишь двумя голами.
Таким образом, «Бенифка» практически распрощалась с надеждами на титул - отставание от «Порту» теперь составляет по потерянным очкам пятнадцать очков, в то время как до конца чемпионата у «Бенфики» еще шесть матчей, и, соответственно, возможность отыграть максимум восемнадцать очков.
Протокол игры
|(1:0) Медейруш Юри28'
|(2:0) Орта Андре59'
|74'Нуньес Дарвин (2:1)
|77'Мариу Жоау (2:2)
|(3:2) Оливейра Витор79'
Матеус Лима•Паулу Оливейра•Карму Давид•Тормена Витор•Сильва Фабиано•Али Мохамед Альмоатасембеллах • 30'Орта Андре 77' (Каштру Андре ( 77') •Гомес Родриго II 78' (Моура Франсишку ( 78') •Медейруш Юри 56' (Коуто Ян ( 56') •Руис Абель 8' 46' (Оливейра Витор ( 46') •Орта Рикарду 90' (Коуто Бернардо ( 90')
Запасные: Лейте Диогу•Фале Мигел•Магальяйнш Тьягу•Минейро Лукас
Влаходимос Одиссей•Жилберто Жуниор•Отаменди Николас•Вертонген Ян 26' 65' (Бернарду Паулу ( 65') •Гримальдо Алехандро•Силва Рафа•Мейте Суалихо 65' (Сеферович Харис ( 65') •Вайгль Юлиан•Эвертон Соарес 46' (Мариу Жоау ( 46') •Яремчук Роман 65' (Гонсалвеш Диогу ( 65') •Рамуш Гонсалу 46' (Нуньес Дарвин ( 46')
01 апреля. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).