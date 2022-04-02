Очередной тур чемпионата Португалии начался с неожиданности

В Португалии стартовал очередной, двадцать восьмой тур чемпионата, и начался он сразу же с неожиданного результата - «Брага» в домашнем матче переиграла идущую третьим «Бенфику», забив три мяча, на что «орлы» ответили лишь двумя голами.

Таким образом, «Бенифка» практически распрощалась с надеждами на титул - отставание от «Порту» теперь составляет по потерянным очкам пятнадцать очков, в то время как до конца чемпионата у «Бенфики» еще шесть матчей, и, соответственно, возможность отыграть максимум восемнадцать очков.