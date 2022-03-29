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«Бенфика» требует 80 млн евро за Нуньеса, которым интересуются английские клубы

29 Марта 2022 • 21:27 Комментировать
Брага
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Бенфика
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01.04 22:15

Португальская «Бенфика» готова продать Дарвина Нуньеса за 80 млн евро.

22-летний нападающий интересен «Тоттенхэму», «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу». Оба лондонских клуба, как сообщалось ранее, уже провели переговоры с агентом уругвайца.

Согласно данным O Jogo, «Бенфика» надеется выручить с продажи своего лидера 80 млн евро. При этом отступные в контракте Нуньеса с лиссабонцами составляют 150 млн евро.

Дарвин Нуньес отметился 26 забитыми мячами в 33 поединках за «Бенфику» во всех турнирах в сезоне 2021/22. На его счету также 2 гола в 8 играх за сборную Уругвая.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Дарвин Нуньес
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