«Бенфика» требует 80 млн евро за Нуньеса, которым интересуются английские клубы

Португальская «Бенфика» готова продать Дарвина Нуньеса за 80 млн евро.

22-летний нападающий интересен «Тоттенхэму», «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу». Оба лондонских клуба, как сообщалось ранее, уже провели переговоры с агентом уругвайца.

Согласно данным O Jogo, «Бенфика» надеется выручить с продажи своего лидера 80 млн евро. При этом отступные в контракте Нуньеса с лиссабонцами составляют 150 млн евро.

Дарвин Нуньес отметился 26 забитыми мячами в 33 поединках за «Бенфику» во всех турнирах в сезоне 2021/22. На его счету также 2 гола в 8 играх за сборную Уругвая.