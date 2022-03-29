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Чемпионат Португалии

Руй Кошта назвал худший момент своей карьеры

29 Марта 2022 • 20:51 Комментировать

Бывший полузащитник португальской сборной Руй Кошта празднует сегодня свой 50-й день рождения, и в интервью португальскому изданию Record он обозначил худший момент своей карьеры. По словам Кошты, это - упущенный титул чемпиона Европы в 2004 году, когда хозяйка турнира, Португалия, проиграла в финале грекам, пропустив один-единственный мяч.

- Вне всяких сомнений, Евро-2004 - худший момент моей футбольной карьеры. Я проигрывал и другие финалы, как в Лиге чемпионов в 2005 году с «Миланом», но то поражение от греков - худшее. Мне не хватало этой победы, и она была так близка..., - сокрушается Кошта.

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