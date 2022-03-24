«Бенфика» и «Спортинг» претендуют на игрока «Барселоны»

Вингер Франсишку Тринкан может вернуться в Португалию.

Нынешний сезон 22-летний португалец проводит в английском «Вулверхэмптоне» на правах аренды. Руководство «волков» не заинтересовано в выкупе игрока у «Барселоны».

Как информирует издание Record, с нового сезона Тринкан может вернуться в Португалию. Интерес к нему проявляют лиссабонские «Бенфика» и «Спортинг». По данным источника, оба клуба уже связались с «Барселоной» по вопросу будущей аренды вингера.

Франсишку Тринкан записал на свой счёт 1 гол и 1 голевую передачу в 22 матчах за «Вулверхэмптон» в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.