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«Бенфика» и «Спортинг» претендуют на игрока «Барселоны»

24 Марта 2022 • 22:19 Комментировать
Брага
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Бенфика
01.04 22:15

Вингер Франсишку Тринкан может вернуться в Португалию.

Нынешний сезон 22-летний португалец проводит в английском «Вулверхэмптоне» на правах аренды. Руководство «волков» не заинтересовано в выкупе игрока у «Барселоны».

Как информирует издание Record, с нового сезона Тринкан может вернуться в Португалию. Интерес к нему проявляют лиссабонские «Бенфика» и «Спортинг». По данным источника, оба клуба уже связались с «Барселоной» по вопросу будущей аренды вингера.

Франсишку Тринкан записал на свой счёт 1 гол и 1 голевую передачу в 22 матчах за «Вулверхэмптон» в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Барселона Вулверхэмптон Спортинг Лиссабон Франсишку Тринкан
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