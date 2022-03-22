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Чемпионат Португалии

Нападающий «Бенфики» хочет переехать в Манчестер

22 Марта 2022 • 10:56 Комментировать

Форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес хочет продолжить карьеру в одном из манчестерских грандов. Ради этого он даже сменил агента. Об этом сообщает Sky Sport со ссылкой на Daily Star.

Игрок считает, что новый агент поможет ему перейти в «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед».

Ранее появлялась информация, что Нуньес интересен боссам «красных дьяволов».

В текущем сезоне 22-летний уругваец провёл за «Бенфику» 33 матча, в которых забил 26 голов и отдал две голевые передачи. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2025 года. Цена игрока на Transfermarkt составляет €40 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Дарвин Нуньес
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