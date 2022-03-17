Экс-голеадор «Порту» признался в приёме наркотиков в бытность футболистом

Бразильский нападающий Марио Жардел запомнился своими отличными выступлениями в составе «Порту» во второй половине 90-х годов, когда «драконы» не знали себе равных в чемпионате Португалии. Но, несмотря на свой огромный потенциал, он так и не попал в настоящий топ-клуб, с которым мог бы претендовать на победы в европейских турнирах, а не «чемпионате своего двора», коим, в сравнении с самыми лучшими чемпионатами, является Примейра. Возможно, помешали ему.... наркотики.

- Я пристрастился к наркотикам когда играл в Европе. Так получилось, что был знаком с некоторыми людьми, которые угощали меня. Затем я начал регулярно принимать наркотики, но в основном летом, так как по ходу сезона боялся проверок. Когда у тебя внезапно появляются большие деньги, сразу же появляются и всякие знакомства. соблазны, любопытство, и так далее..., - заяивл Жардел, слова которого прозвучали в ходе прямого эфира Youtube-канала Pilhado.