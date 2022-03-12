«Порту» нанял на работу хироманта и платит ему 15 тысяч евро ежемесячно

В португальском «Порту» есть необычный сотрудник - хиромант. Она (речь о женщине по имени Мадалена Аросо) работает с клубом с прошлого лета и получает ежемесячно пятнадцать тысяч евро, уточняет A Bola. Это больше, чем у многих рядовых сотрудников «Порту».

Руководство клуба верит в пользу от работы хироманта, по документам он относится к штабу клубных медиков, но на самом деле дела «Порту» в последнее время идут не самым лучшим образом. Из Лиги чемпионов клуб вылетел, хотя обычно пробивался в весенний плей-офф, к тому же, в конце прошлого года в «Порту» прошли неприятные для руководства клуба проверки, связанные с подозрениями в нарушениях при трансферах футболистов.