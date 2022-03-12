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«Порту» нанял на работу хироманта и платит ему 15 тысяч евро ежемесячно

12 Марта 2022 • 21:16 Комментировать
Порту
...
Тондела
1.12 8.50 23.00
Через 23 ч. 1 мин.

В португальском «Порту» есть необычный сотрудник - хиромант. Она (речь о женщине по имени Мадалена Аросо) работает с клубом с прошлого лета и получает ежемесячно пятнадцать тысяч евро, уточняет A Bola. Это больше, чем у многих рядовых сотрудников «Порту».

Руководство клуба верит в пользу от работы хироманта, по документам он относится к штабу клубных медиков, но на самом деле дела «Порту» в последнее время идут не самым лучшим образом. Из Лиги чемпионов клуб вылетел, хотя обычно пробивался в весенний плей-офф, к тому же, в конце прошлого года в «Порту» прошли неприятные для руководства клуба проверки, связанные с подозрениями в нарушениях при трансферах футболистов.

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Порту
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12.03  23:30 Белененсеш ... Боавишта 2.75 3.35 2.46
13.03  18:30 Маритиму ... Витория Гимарайнш 2.70 3.35 2.50
13.03  21:00 Порту ... Тондела 1.16 7.00 15.00
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Сегодня, 12 Марта
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