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Чемпионат Португалии

ФИФА обязала «Боавишту» заплатить бывшему футболисту «Сочи»

12 Марта 2022 • 15:05 Комментировать
Белененсеш
...
Боавишта
3.55 3.25 2.15
Через 7 ч. 37 мин.

ФИФА обязала португальскую «Боавишту» выплатить финансовую компенсацию французскому защитнику Адилю Рами в размере 200 тысяч евро, сообщает RMC.

«Боавишта» должна заплатить игроку до 19 марта, иначе ФИФА установит клубу запрет на подписание новичков.

Клуб расторг контракт с 36-летний футболистом летом прошлого года, но не выплатил положенную компенсацию.

Сейчас Рами защищает цвета французского клуба «Труа». В 13 матчах нынешнего сезона Лиги 1 игрок забил 3 мяча.

Напомним, защитник выиграл Чемпионат мира в России в 2018 году составе сборной Франции. В 2020 году Рами подписал контракт с футбольным клубом «Сочи», но покинул команду, не проведя в РПЛ ни одного матча.  

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Боавишта Труа Адиль Рами
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БЕЛЕНЕНСЕШ БОАВИШТА
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