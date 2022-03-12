ФИФА обязала «Боавишту» заплатить бывшему футболисту «Сочи»

ФИФА обязала португальскую «Боавишту» выплатить финансовую компенсацию французскому защитнику Адилю Рами в размере 200 тысяч евро, сообщает RMC.

«Боавишта» должна заплатить игроку до 19 марта, иначе ФИФА установит клубу запрет на подписание новичков.

Клуб расторг контракт с 36-летний футболистом летом прошлого года, но не выплатил положенную компенсацию.

Сейчас Рами защищает цвета французского клуба «Труа». В 13 матчах нынешнего сезона Лиги 1 игрок забил 3 мяча.

Напомним, защитник выиграл Чемпионат мира в России в 2018 году составе сборной Франции. В 2020 году Рами подписал контракт с футбольным клубом «Сочи», но покинул команду, не проведя в РПЛ ни одного матча.