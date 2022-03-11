«Матч ТВ» лишился права на показ ещё двух европейских чемпионатов

Телеканал «Матч ТВ» лишился права на показ матчей ещё двух европейских чемпионатов. Ранее с российским каналом разорвала соглашение французская Лига 1, затем английская Премьер-лига отказала в сотрудничестве, которое должно было начаться со следующего сезона. Теперь же генеральный директор «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил о том, что на канале уже нельзя будет увидеть матчи португальской Примейра-лиги и шотландского Премьершипа.

«Португальская Примейра Лига и шотландский Премьершип (Премьер-Лига) уведомили «Матч ТВ» о приостановке действующих договоров на телевизионный показ», – написал Александр Тащин на своём телеграм-канале.

Напомним, что многие иностранные компании и федерации прекращают свои сотрудничества с российскими коллегами из-за событий на Украине.