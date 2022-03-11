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Чемпионат Португалии

«Матч ТВ» лишился права на показ ещё двух европейских чемпионатов

11 Марта 2022 • 16:25 Комментировать (4)

Телеканал «Матч ТВ» лишился права на показ матчей ещё двух европейских чемпионатов. Ранее с российским каналом разорвала соглашение французская Лига 1, затем английская Премьер-лига отказала в сотрудничестве, которое должно было начаться со следующего сезона. Теперь же генеральный директор «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил о том, что на канале уже нельзя будет увидеть матчи португальской Примейра-лиги и шотландского Премьершипа.

«Португальская Примейра Лига и шотландский Премьершип (Премьер-Лига) уведомили «Матч ТВ» о приостановке действующих договоров на телевизионный показ», – написал Александр Тащин на своём телеграм-канале.

Напомним, что многие иностранные компании и федерации прекращают свои сотрудничества с российскими коллегами из-за событий на Украине.

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Комментарии (4)
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FORZAYOU
11 Марта 2022 в 17:55
Англ. Премьер Лигу показывали по матч-ТВ??? По сетанте смотрел. Уровень чемпионата Шотландии гореваний не вызовет.
overkill666
11 Марта 2022 в 17:11
Италия держись, хотя бы пару недель еще ) не хотелось бы возвращаться к сопкам (слово то какое забытое)
ингерман
11 Марта 2022 в 16:38
ай хорашо та как.. надыть развивац наш дваровый фуцбол и его показыть по телику.. а там глядишь и новые звезды из песочниц вылезуц - тренера из подваротни.. кароч - робяты с нашево двора.. и будец усе чинна-блахородна.. двор-на-двор.. улица-на-улицу.. как встарь.. ле-по-та.. )))
ILLNAT
11 Марта 2022 в 16:31
Ничего.Может вместо этого покажут матчи чемпионата Сирии и Венесуэлы? Было бы здорово! )
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