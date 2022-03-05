Вратарь «Бенфики» может продолжить карьеру в «Роме»

Как сообщает известный журналист Николо Скира, сербский голкипер «Бенфики» Миле Свилар не намерен продлевать контракт с клубом и хочет уйти в статусе свободного агента летом нынешнего года.

Как сообщает источник, 22-летний футболист близок к подписанию четырехлетнего контракта с итальянской «Ромой».

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Свилар провел 11 встреч, в четырех из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Вратарь имеет на своем счету один матч за национальную сборную Сербии. На молодежном уровне футболист выступал за Бельгию.

Портал Transfermarkt оценивает серба в 2 миллиона евро.