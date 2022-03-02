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Академия «Бенфики» – самая прибыльная в мире за последние 7 лет

02 Марта 2022 • 14:48 Комментировать
Портимоненсе
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Бенфика
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05.03 21:00

Португальская «Бенфика» возглавляет список клубов с наибольшей прибылью от продаж собственных воспитанников за последние 7 лет.

Лиссабонский клуб заработал на продаже выпускников местной академии 379 млн евро с июля 2015 года. Наибольшую прибыль португальцам принёс трансфер Жоау Фелиша в мадридский «Атлетико» – 127 млн евро. Данные представлены исследователями CIES.

Второе место в рейтинге занял мадридский «Реал», заработавший 330 млн. Третья строчка у «Монако» – 285 млн. В топ-5 самых прибыльных молодёжных академий также попали «Аякс» и «Лион».

В рейтинге стран первая позиция у клубов из Англии, которые распродали собственных учеников более чем на 2 млрд евро. Далее следуют представители чемпионатов Франции (1,6 млрд), Испании (1,4 млрд), Италии (1,1 млрд) и Бразилии (950 млн).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лион Монако Бенфика Аякс Жоау Фелиш
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