Скауты «Манчестер Юнайтед» пристально следят за полузащитником «Порту»

26-летний опорный полузащитник лиссабонского «Спортинга» Жоау Палинья может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Представители английского клуба пристально следят за футболистом.

Как сообщает The Sun, «красные дьяволы» уже восемь раз отправляли скаутов в Португалию, чтобы следить за прогрессом игрока.

На фоне разговоров о том, что французский опорник «МЮ» Поль Погба летом может покинуть команду, Палинья рассматривается как возможный вариант его замены.

Если «красным дьяволам» не удастся продлить контракт с Погба, то летом команда может сделать заявку на покупку португальца.