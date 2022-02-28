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Скауты «Манчестер Юнайтед» пристально следят за полузащитником «Порту»

28 Февраля 2022 • 20:28 Комментировать

26-летний опорный полузащитник лиссабонского «Спортинга» Жоау Палинья может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Представители английского клуба пристально следят за футболистом.

Как сообщает The Sun, «красные дьяволы» уже восемь раз отправляли скаутов в Португалию, чтобы следить за прогрессом игрока.

На фоне разговоров о том, что французский опорник «МЮ» Поль Погба летом может покинуть команду, Палинья рассматривается как возможный вариант его замены.

Если «красным дьяволам» не удастся продлить контракт с Погба, то летом команда может сделать заявку на покупку португальца.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Жоау Палинья
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