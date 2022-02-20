​Вертонген: «Бенфика» - самый крупный клуб страны, португальский «Аякс»

Опытный бельгийский защитник «Бенфики» Ян Вертонген высказался по поводу своего нынешнего клуба.

«В прошлом сезоне наши результаты были не очень хорошими. Но «Бенфика», безусловно, является самым крупным клубом в стране. Это португальский «Аякс». Если говорить о давлении, то здесь оно сопоставимо с тем, которое я испытывал в Амстердаме», - слова Вертонгена приводит CabineSport.

Напомним, что Ян Вертонген играет за «Бенфику» с лета 2020 года после перехода из «Тоттенхэма» на правах свободного агента.

В среду, 23 февраля, «Бенфика» проведёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса».