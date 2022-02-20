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​Вертонген: «Бенфика» - самый крупный клуб страны, португальский «Аякс»

20 Февраля 2022 • 13:44 Комментировать

Опытный бельгийский защитник «Бенфики» Ян Вертонген высказался по поводу своего нынешнего клуба.

«В прошлом сезоне наши результаты были не очень хорошими. Но «Бенфика», безусловно, является самым крупным клубом в стране. Это португальский «Аякс». Если говорить о давлении, то здесь оно сопоставимо с тем, которое я испытывал в Амстердаме», - слова Вертонгена приводит CabineSport.

Напомним, что Ян Вертонген играет за «Бенфику» с лета 2020 года после перехода из «Тоттенхэма» на правах свободного агента.

В среду, 23 февраля, «Бенфика» проведёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса».

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ян Вертонген
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