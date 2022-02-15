Экс-защитнику «Реала» грозит 2-летняя дисквалификация

Известный португальский защитник Пепе, выступающий у себя на родине за «Порту», рискует получить серьезную дисквалификацию за участие в потасовке после игры со «Спортингом». Экс-игрок мадридского «Реала» ударил одного из сотрудников команды соперников.

Как сообщает A Bola, Пепе пнул ногой директора лиссабонского клуба. За это его могут отстранить от футбола на срок от двух месяцев до двух лет.

Поединок между «Порту» и «Спортингом» завершился массовой дракой, по итогам которой главный судья встречи удалил нескольких футболистов. Сам же матч закончился вничью со счетом 2:2.