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Чемпионат Португалии

«Порту» не проигрывает в чемпионате уже 50 матчей

14 Февраля 2022 • 23:56 Комментировать
Морейренсе
...
Порту
10.50 5.00 1.32
20.02 23:00

Португальский «Порту» не ведает поражений в домашнем первенстве уже в пятидесяти матчах кряду. В 22-м туре «Порту» сыграл вничью с действующим чемпионом «Спортингом», встреча закончилась вничью, и это был уже 50-й матч кряду для «Порту» в национальном чемпионате, в котором «драконы» не проигрывают.

Все началось еще осенью 2020 года - в первых шести турах прошлого чемпионата команда дважды проиграла, второй раз это случилось в шестом туре в матче против «Пасуша». Затем вплоть до конца сезона команда не проигрывала 28 матчей кряду, в том числе в четырех матчах против основных конкурентов - «Спортинга» и «Бенфики».

Но, несмотря на такую серию, «Спортинг» по итогам сезона все равно оказался выше, ибо «Порту» нередко играл вничью - так, ничейным результатом закончились все четыре матча против вышеупомянутых основных конкурентов.

В этом сезоне «Порту» провел 22 матча без поражений - 19 побед и три ничьих. В итоге общая беспроигрышная серия достигла 50 матчей. Хороший юбилей!

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Порту
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