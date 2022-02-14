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Чемпионат Португалии

Пепе грозит дисквалификация на два года за удар директора «Спортинга»

14 Февраля 2022 • 23:35 Комментировать
Порту
2:2
Спортинг Л
окончен

Противостояние «Порту» и «Спортинга» в рамках чемпионата Португалии закончилось массовой дракой, в ходе которой контроль над собой потерял защитник «драконов» Кеплер Пепе. Футболист ударил директора лиссабонского клуба, что было замечено главным арбитром встречи и позже внесено в итоговый протокол.

Как следствие, теперь Пепе грозит длительная дисквалификация. Минимальный срок наказания оценивается в два месяца, но санкции могут быть гораздо более серьезными. По информации источника A Bola, опытный игрок может остаться без футбола на два года.

Примечательно, что подобное нарушение совершил и представитель «Спортинга» Бруно Табате. Скорее всего, оба футболиста получат одинаковый приговор.

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Спортинг Лиссабон Пепе Кеплер
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