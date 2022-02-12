​«Спортинг»: «Пресс-секретарь «Порту» украл у нашего президента бумажник и телефон»

На матче чемпионата Португалии между «Порту» и «Спортингом» на поле произошла драка. Арбитр вынес нарушителям порядка целый ряд красных карточек, но конфликт, очевидно, получил продолжение.

«Спортинг» опубликовал на клубном сайте заявление. В нём говорится о том, что президент клуба Фредерико Варандаш стал объектом словесной и физической агрессии со стороны трёх лиц из стана соперника: вице-президента «Порту» Витора Байи, тренера Сержиу Консейсау и пресс-секретаря Руя Серкейры.

Утверждается, что Руй Серкейра вырвал из рук Варандаша мобильный телефон, а также бумажник с документами и кредитными картами. После этого Руй убежал, и вещи найти не удалось.

«Спортинг» подаёт заявление в отношении Серкейры, Байи и Консейсау, называя их рецидивистами.

«Они давно запугивают журналистов, фанатов и соперников. Это все знают», - говорится в заявлении.