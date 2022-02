Центральная встреча 22-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и лиссабонским «Спортингом» завершилась массовой потасовкой, в которую были вовлечены практически все участники матча. По ее итогам красные карточки получили четыре игрока, в том числе и экс-защитник «Реала» Пепе, ныне выступающий за «драконов».

Сам же поединок завершился вничью со счетом 2:2. При этом «Спортинг» вел в два мяча по ходу игры, но хозяева смогли восстановить равновесие.

По итогам 22 туров Примейры «Порту» с 60 баллами занимает первое место в турнирной таблице, а «Спортинг» (54) идет на второй строчке.

Five minutes of ABSOLUTE CHAOS to end a thriller between Porto and Sporting



Pepe received one of three red cards shown after the final whistle, as carnage broke out between both sets of players and staff.



The Dragons extend their unbeaten run to 50 matches! pic.twitter.com/i0F2Dmf1Dh