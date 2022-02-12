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Чемпионат Португалии

Победная серия «Порту» из 16 матчей в чемпионате Португалии прервалась

12 Февраля 2022 • 01:40 Комментировать
Порту
2:2
Спортинг Л
окончен

Целых шестнадцать матчей длилась победная серия «Порту» в Примейре. Но рано или поздно заканчивается любая серия, и для «Порту» это произошло в матче со «Спортингом». В нем «драконы» проигрывали с разницей в два мяча, но смогли отыграться после того, как «львы» остались вдесятером.

В предыдущий раз «Порту» не выигрывал в чемпионате ровно пять месяцев тому назад - 11 сентября 2021 года «Порту» сыграл вничью со все тем же «Спортингом» в матче первого круга и с тех пор следовали сплошные победы, в том числе и в поединке с другим злейшим конкурентом - «Бенфикой». И вот эта серия прервалась.

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окончен Порту 2:2 Спортинг Л 2.02 3.30 3.95
12.02  18:30 Брага ... Пасуш де Феррейра 1.38 4.60 7.60
12.02  21:00 Бенфика ... Санта-Клара 1.29 5.40 9.20
12.02  21:00 Портимоненсе ... Боавишта 2.10 3.25 3.50
12.02  23:30 Эшторил ... Тондела 2.08 3.55 3.25
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Сегодня, 12 Февраля
01:40 · Португалия. Примейра-лига
Победная серия «Порту» из 16 матчей в чемпионате Португалии прервалась
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