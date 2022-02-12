Победная серия «Порту» из 16 матчей в чемпионате Португалии прервалась

Целых шестнадцать матчей длилась победная серия «Порту» в Примейре. Но рано или поздно заканчивается любая серия, и для «Порту» это произошло в матче со «Спортингом». В нем «драконы» проигрывали с разницей в два мяча, но смогли отыграться после того, как «львы» остались вдесятером.

В предыдущий раз «Порту» не выигрывал в чемпионате ровно пять месяцев тому назад - 11 сентября 2021 года «Порту» сыграл вничью со все тем же «Спортингом» в матче первого круга и с тех пор следовали сплошные победы, в том числе и в поединке с другим злейшим конкурентом - «Бенфикой». И вот эта серия прервалась.