«Озорной мальчишка!» - детский тренер Роналду вспоминает о нем

Лионель Понтес - детский тренер Криштиану Роналду в лиссабонском «Спортинге», он работал с ним, когда будущей суперзвезде было 13 лет. Как сообщает Понтес, сегодняшний Роналду, живущий по четкому расписанию, профессионал до мозга костей - это совсем не 13-летний паренек, который, как и все подростки, плевать хотел на дисциплину и придавал больше значения простым детским радостям. Например, мопеду

- У меня был мопед, и как-то я предложил Криштиану - хочешь покататься, сделай круг на нем. Он уверенно ответил - да, хочу, я умею ездить на этой штуке. Как только он сел, то выкрутил газ на всю мощность, переднее колесо поднялось на асфальте и Криштиану помчался вперед. Когда он скрылся за поворотом, я заволновался - так мы не договаривались!

Я побежал за ним, но куда там? В общем, пока он не вернулся, мое сердце находилось где-то в пятках. А ему - хоть бы хны, он был ужасно доволен! Озорной мальчишка! - вспоминает Понтес, слова которого приводит португальский журнал Expresso.