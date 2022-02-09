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Сакки поставил «Порту» на один уровень с «Ливерпулем» и «Сити»

09 Февраля 2022 • 20:27 Комментировать
Порту
...
Спортинг Л
2.03 3.45 3.70
11.02 23:15

Легендарный тренер «Милана» Арриго Сакки рассказал, какую из европейских команд на данный момент считает самой сильной. Итальянец отметился довольно неожиданным выбором, поставив на один уровень с двумя английскими грандами португальский «Порту».

«Все смотрят на «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», но посмотрите еще и на «Порту». Они сейчас показывают лучший футбол на континенте, без преувеличений», - цитирует Сакки издание Gazzetta dello Sport.

Стоит отметить, что «драконы» до сих пор остаются непобедимыми в чемпионате Португалии в текущем сезоне. При этом, клуб не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, уступив свое место «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Арриго Сакки
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