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«Химки» может усилить защитник «Браги»

06 Февраля 2022 • 04:58 Комментировать
Витория Гимарайнш
2:1
Брага
окончен

Подмосковные «Химки» заинтересованы в приобретении бразильского оборонца португальской «Браги» Бруно Виано. При этом сам футболист также склонен отозваться именно на предложение от «Химок», несмотря на предложения из других чемпионатов - в частности, из Италии и Турции, уточняет Globo Esporte.

Причина вполне тривиальна - предложение «Химок» лучше с финансовой точки зрения. Условия соглашения не сообщаются, но Transfermarkt определяет ценность 27-летнего футболиста в два миллиона евро.

Виано принадлежит «Браге» с 2018 года, но прошлый год провел в аренде в бразильском «Фламенго». Ранее, в сезоне 2016/2017, он успел поиграть в составе греческого «Олимпиакоса».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Брага Бруно Виано
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