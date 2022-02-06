«Химки» может усилить защитник «Браги»

Подмосковные «Химки» заинтересованы в приобретении бразильского оборонца португальской «Браги» Бруно Виано. При этом сам футболист также склонен отозваться именно на предложение от «Химок», несмотря на предложения из других чемпионатов - в частности, из Италии и Турции, уточняет Globo Esporte.

Причина вполне тривиальна - предложение «Химок» лучше с финансовой точки зрения. Условия соглашения не сообщаются, но Transfermarkt определяет ценность 27-летнего футболиста в два миллиона евро.

Виано принадлежит «Браге» с 2018 года, но прошлый год провел в аренде в бразильском «Фламенго». Ранее, в сезоне 2016/2017, он успел поиграть в составе греческого «Олимпиакоса».