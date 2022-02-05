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Экс-форвард ЦСКА перешёл в клуб из второй лиги Португалии официально

05 Февраля 2022 • 09:15 Комментировать

Ивуарийский форвард Ласина Траоре, известный в российском чемпионате по выступлениям за краснодарскую «Кубань», махачкалинский «Анжи» и московский ЦСКА, продолжит карьеру в Португалии.

31-летний африканский футболист заключил трудовое соглашение с «Варзимом», об этом рапортует пресс-служба клуба. Стоит отметить, что новый клуб Траоре выступает во втором дивизионе чемпионата Португалии и занимает лишь предпоследнее место после 19 туров.

Предыдущим клубом Траоре был турецкий «Бандырмаспор». В Европе он также поиграл за «Монако», «Эвертон» и ряд других клубов.

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