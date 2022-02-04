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Пепе: «Когда я начинал играть в Португалии, в кармане были 5 евро и я выбирал - позвонить матери или поесть»

04 Февраля 2022 • 08:05 Комментировать (1)
Маритиму
...
Эшторил
2.75 3.10 2.75
05.02 18:30

Пепе - легенда португальского футбола, легенда мадридского «Реала». Суровый защитник стал чемпионом Европы в 2016 году и выиграл бесчисленное количество трофеев с «бланкос». Но начинал он в 2001 году в Португалии и даже поиграл под началом Анатолия Бышовца в «Маритиму». И было ему тогда совсем не просто.

- Когда я прибыл в Португалию, в кармане были деньги - что-то вроде пяти евро в португальской валюте. А также факс от «Маритиму», который служил пропуском в Португалию, ведь меня проверяли иммиграционные службы. Был выбор - либо купить телефонную карточку и позвонить маме, сказать, что все хорошо, я добрался. Или поесть. Одно из двух. И я выбрал звонок маме - надо было успокоить ее, - вспоминает Пепе, которого цитирует ilposticipo.it.

Между тем рейс был транзитным - Пепе приземлился на Мадейре, и ему требовалось прождать весь день следующий самолет в Маритиму. А кушать хотелось...

- И я зашел в магазинчик в аэропорту и попросил поесть. Сказал, что нет денег, а есть очень хочется. Мне предложили хороший бутерброд. И вот тогда у меня самого возникло желание помогать нуждающимся и обездоленным. Мне очень жаль, что я не помню этого человека. Но его бутерброд не только помог мне, но и изменил к лучшему мою жизнь, - уверен Пепе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Маритиму Пепе
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МАРИТИМУ ЭШТОРИЛ
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Комментарии (1)
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zurukukkkk
04 Февраля 2022 в 09:27
как будет золушка мужского рода?
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